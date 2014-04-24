Белорус под кайфом на Citroеn снес 4 шлагбаума и прорвался в Литву

Новости Беларуси. Неприятный инцидент произошел вчера, 23 апреля, в пункте пропуска «Привалка-Райгардас».

25-летний житель Гродно на Citroеn, будучи в состоянии сильнейшего наркотического опьянения, пытался прорваться в Литву.

Мужчина отказался показывать документы часовому, повредил шлагбаум и на большой скорости рванул к выезду из пункта пропуска.

Представитель пресс-центра Государственного пограничного комитета:

В иномарке следовали водитель с пассажиркой. Чтобы не создавать дополнительную угрозу для граждан, пограничники приняли решение не использовать оружие для остановки транспортного средства нарушителя. Наряд успел развернуть средство принудительной остановки. Несмотря на это, машина на спущенных колесах снесла еще один шлагбаум и продолжила движение в сторону Литвы. Предупрежденные об инциденте литовские пограничники задержали оказывавшего сопротивление нарушителя в сотне метров от границы и затем передали его белорусской стороне. Сейчас нарушитель находится в наркологическом диспансере.

Сейчас нарушитель находится в наркологическом диспансере.

Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет за незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь с использованием механического транспортного средства.