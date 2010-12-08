Беларусь поможет Венесуэле в преодолении последствий наводнений

Александр Лукашенко в телефонном разговоре с Уго Чавесом высказал слова искренней поддержки и солидарности народу Венесуэлы, страдающему от удара стихии.

«В братской Беларуси с болью восприняли известие о жертвах, вызванных наводнениями и сходами селевых потоков,» – отметил Президент. Александр Лукашенко попросил передать искренние соболезнования родным и близким погибших. Он подчеркнул, что беда венесуэльского народа – не чужая для Беларуси. Президент заверил своего коллегу, что Беларусь обязательно подставит плечо, как в свое время Венесуэла нашей стране.

Как подчеркнул Уго Чавес в телефонном разговоре с белорусским лидером, Венесуэла особенно нуждается в технике и строителях для восстановления разрушенного. Кроме того, Президент Венесуэлы во время телефонного общения также поинтересовался ситуацией в Беларуси накануне выборов и пожелал Александру Лукашенко успехов и побед, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Главой государства правительству дано поручение девятого декабря провести заседание Президиума Совета Министров, проанализировать реальные масштабы стихии, определить объем и характер помощи, выработать конкретный план максимального содействия братской Венесуэле.