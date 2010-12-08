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На Португалию обрушился мощный ураган

08 декабря 2010 15:35
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Травмы получили несколько десятков человек. Состояние четырёх оценивается как тяжёлое.

Больше всего от стихии пострадал город Томар. Над ним пронесся настоящий торнадо, срывавший крыши домов, валивший деревья и телеграфные столбы. В пригороде и окрестных селениях из-за упавших деревьев перекрыто движение по некоторым улицам. Оборваны линии электропередач, пострадали коммуникации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ураганные ветры также пронеслись над городом Сантарень. Ущерб нанесен более чем 200 домам.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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