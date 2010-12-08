На Португалию обрушился мощный ураган

Травмы получили несколько десятков человек. Состояние четырёх оценивается как тяжёлое.

Больше всего от стихии пострадал город Томар. Над ним пронесся настоящий торнадо, срывавший крыши домов, валивший деревья и телеграфные столбы. В пригороде и окрестных селениях из-за упавших деревьев перекрыто движение по некоторым улицам. Оборваны линии электропередач, пострадали коммуникации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ураганные ветры также пронеслись над городом Сантарень. Ущерб нанесен более чем 200 домам.