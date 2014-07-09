Автобус с белорусскими детьми, возвращавшимися с отдыха в Болгарии, ограблен в Словакии

Новости Беларуси. Белорусский автобус в руках словацких злоумышленников. В городе Кошице был ограблен туристический автобус с белорусскими детьми. Юные путешественники направлялись домой после отдыха в Болгарии.

Инцидент произошел на неохраняемой стоянке недалеко от гостиницы, в которой остановились дети на ночлег.

Злоумышленники взломали багажное отделение автобуса и похитили личные вещи детей и сувениры. Всего от преступных действий пострадали 15 детей и один взрослый.

Словацкими правоохранительными органами было заведено уголовное дело, проводятся следственные действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диана Корчагина:

Нам сначала сказали, что мы будем выезжать в три часа ночи. Потом водитель решил, что в шесть. И автобус куда-то уехал. Утром мы обнаружили, что не хватает вещей и чемоданов. И когда я посмотрела, то в чемодане было все перевернуто, не хватало обуви, маек.

Корней Кулик:

Эти воры мне оставили куртку и в пакетик побросали какие-то вещи.

Калоян Костов, водитель автобуса:

Говорят, что я доставал чемоданы, крал. Я спрашиваю, они издеваются что ли? Бывает такое почти каждый год по несколько раз.

Лариса Кулагина, заместитель директора туристической компании:

Мы чувствуем часть своей вины, значит плохо сработали наши транспортники, где-то на каком-то уровне оборвалось какое-то звено. И мы знаем, что ложится вина и на нас тоже. Мы будем вести с родителями активный диалог, положительный, и решать их проблемы.