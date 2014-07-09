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Шторм в США: 4 человека погибли, более 500 тысяч остались без света, разрушены дома

09 июля 2014 10:12
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Новости США. Удар стихии, обрушившийся на восток США, унес жизни четырех человек, в том числе и одного ребенка. Еще около десятка детей, которые отдыхали в одном из оздоровительных лагерей, получили различные травмы.

Из-за шторма сильнее всего пострадали штаты Нью-Йорк, Пенсильвания и Мэриленд. Там почти полмиллиона человек остались без света.

Нарушено транспортное сообщние. Стихия разрушила десятки домов, мощные порывы ветра буквально с корнем вырывали деревья.

Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми еще могут находиться люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Ураганы

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