Шторм в США: 4 человека погибли, более 500 тысяч остались без света, разрушены дома

Новости США. Удар стихии, обрушившийся на восток США, унес жизни четырех человек, в том числе и одного ребенка. Еще около десятка детей, которые отдыхали в одном из оздоровительных лагерей, получили различные травмы.

Из-за шторма сильнее всего пострадали штаты Нью-Йорк, Пенсильвания и Мэриленд. Там почти полмиллиона человек остались без света.

Нарушено транспортное сообщние. Стихия разрушила десятки домов, мощные порывы ветра буквально с корнем вырывали деревья.

Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми еще могут находиться люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.