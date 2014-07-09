Ливни, штормовой ветер и град размером с куриное яйцо обрушились на Софию. 1 человек погиб

Новости Болгарии. В Болгарии устраняют последствия разгула стихии. Накануне на столицу страны Софию обрушились мощные ливни, штормовой ветер и град размером с куриное яйцо. Не обошлось без жертв: один человек погиб, еще более двух десятков пострадали.

Страшная буря разбивала окна домов, срывала крыши зданий и валила деревья. Дорожное движение оказалось блокировано из-за затопления улиц города. На несколько часов остановил работу и аэропорт Софии.

В прошлом месяце Болгария уже пережила мощный удар стихии. От масштабного наводнения пострадали города Варна и Добрич, а также несколько популярных курортов страны. Тогда большая вода унесла жизни 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.