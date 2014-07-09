Прямой эфир

Ливни, штормовой ветер и град размером с куриное яйцо обрушились на Софию. 1 человек погиб

09 июля 2014 07:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Болгарии. В Болгарии устраняют последствия разгула стихии. Накануне на столицу страны Софию обрушились мощные ливни, штормовой ветер и град размером с куриное яйцо. Не обошлось без жертв: один человек погиб, еще более двух десятков пострадали.

Страшная буря разбивала окна домов, срывала крыши зданий и валила деревья. Дорожное движение оказалось блокировано из-за затопления улиц города. На несколько часов остановил работу и аэропорт Софии.

В прошлом месяце Болгария уже пережила мощный удар стихии. От масштабного наводнения пострадали города Варна и Добрич, а также несколько популярных курортов страны. Тогда большая вода унесла жизни 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
Мощный тайфун обрушился на Японию: более 100 тысяч домов – без света, 2 человека погибли
09 июля 2014 07:11

Мощный тайфун обрушился на Японию: более 100 тысяч домов – без света, 2 человека погибли

Почти 30 человек застряли на американских горках в США из-за попавшей под колеса аттракциона ветки. 4 человека травмированы
08 июля 2014 07:26

Почти 30 человек застряли на американских горках в США из-за попавшей под колеса аттракциона ветки. 4 человека травмированы

Житель Гомельской области получил 30% ожогов тела, прыгая через «купальский» костер
07 июля 2014 17:08

Житель Гомельской области получил 30% ожогов тела, прыгая через «купальский» костер