Новости Беларуси. В Беларусь контрабандой пытались ввезти картины, представляющие художественную и историческую ценность.

Две работы известного мастера кисти Хорошилова – «Орфей» и «Орфей и Эвридика» – были обнаружены витебскими таможенниками во время досмотра грузовика, перевозившего антиквариат.

Культурные ценности не были включены в сопроводительные документы, в связи с этим изъятию подвергся весь груз. Его стоимость оценивается примерно в полмиллиарда рублей.

Найденные картины впоследствии могут быть переданы в фонды Витебского областного краеведческого музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Берес, старший инспектор таможенных расследований Витебской таможни:

В результате проведения таможенного досмотра было установлено, что вместе с товаром было обнаружено две картины известного художника Хорошилова «Орфей», «Орфей и Эвредика» стоимость свыше 8 миллионов белорусских рублей за каждую. Краеведческий музей города Витебска признал данные картины художественной, исторической и культурной ценностью.