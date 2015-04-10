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Авиаторам МЧС во время учений пришлось незапланированно тушить лесной пожар возле Колодищ

10 апреля 2015 11:07
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Новости Беларуси. Тяжело в учении – легко в бою с огнем... Во время тренировочного полета авиаторам МЧС пришлось вступить в схватку с реальной природной стихией.

Пролетая возле полигона «Колодищи», экипаж вертолета заметил лесной пожар. Его площадь была весьма приличной – около 5 гектаров. Спецмашины проехать к месту ЧП не могли, поэтому спасателям пришлось на месте менять сценарий учений.

Чтобы справиться со стихией понадобилось 54 тонны воды.

Сейчас специалисты выясняют причины пожара. Не исключена версия неосторожного обращения с огнем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Пожар

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