Авиаторам МЧС во время учений пришлось незапланированно тушить лесной пожар возле Колодищ

Новости Беларуси. Тяжело в учении – легко в бою с огнем... Во время тренировочного полета авиаторам МЧС пришлось вступить в схватку с реальной природной стихией.

Пролетая возле полигона «Колодищи», экипаж вертолета заметил лесной пожар. Его площадь была весьма приличной – около 5 гектаров. Спецмашины проехать к месту ЧП не могли, поэтому спасателям пришлось на месте менять сценарий учений.

Чтобы справиться со стихией понадобилось 54 тонны воды.

Сейчас специалисты выясняют причины пожара. Не исключена версия неосторожного обращения с огнем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.