Авария в Мостовском районе: погибли две девочки, которые ехали на выпускной к сестре

Новости Беларуси. Трагедия в Мостовском районе. 10 июня около 11 часов в районе деревни Большие Озерки произошла авария со смертельным исходом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Дети были пристегнуты ремнями безопасности, но это их не уберегло, они скончались на месте. Водитель и еще один пассажир доставлены в госпиталь в тяжелом состоянии. По имеющейся информации, участники автоаварии направлялись на выпускной вечер двоюродной сестры в одну из школ области.

Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Республики Беларусь:

По предварительной информации, 58-летний водитель не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и врезался в дерево. В результате происшествия погибли две сестры 12 и 13 лет.

С начала года на дорогах страны погибли 10 детей, шесть из них – дети-пассажиры. Еще 161 ребенок получил различные травмы. Мы видим, что практически во всех случаях виновны взрослые: где-то не проконтролировали, где-то сами нарушили правила дорожного движения, что привело к трагедии.