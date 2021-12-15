Авария в Минске. Пьяный водитель на каршеринге протаранил машину дорожной службы

Новости Беларуси. В ночь на 15 декабря нетрезвый водитель на каршеринге протаранил автомобиль дорожной службы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Мужчина двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Притыцкого в направлении проспекта Победителей.

На развязке с улицей Тимирязева он наехал сначала на технические средства организации дорожного движения, а затем – на автомобиль дорожной службы, выполнявший работы и обозначенный всеми необходимыми знаками. В крови молодого человека выявлено более 2 промилле алкоголя. По факту ДТП проводится проверка.