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В Слуцке водитель на летних шинах на пешеходном переходе сбил женщину

13 декабря 2021 14:34
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Новости Беларуси. Один человек погиб и один с травмами в больнице. За 11 и 12 декабря в Минской области произошло более 70 ДТП. 300 пешеходов привлечены к административной ответственности. Каждый третий находился в нетрезвом состоянии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Слуцке водитель на летних шинах на пешеходном переходе сбил женщину-1

12 декабря на 98-м километре автодороги Р62 Чашники – Бобр – Бобруйск житель Крупского района сбил 57-летнего пешехода, который переходил с велосипедом дорогу в неположенном месте. От полученных травм мужчина скончался на месте. Он не был обозначен фликерами и находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Слуцке водитель на летних шинах на пешеходном переходе сбил женщину-4

В этот же день в Слуцке 18-летний житель Любанского района сбил 50-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Она госпитализирована. На передней оси автомобиля были установлены летние шины.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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