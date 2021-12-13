В Слуцке водитель на летних шинах на пешеходном переходе сбил женщину

Новости Беларуси. Один человек погиб и один с травмами в больнице. За 11 и 12 декабря в Минской области произошло более 70 ДТП. 300 пешеходов привлечены к административной ответственности. Каждый третий находился в нетрезвом состоянии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

12 декабря на 98-м километре автодороги Р62 Чашники – Бобр – Бобруйск житель Крупского района сбил 57-летнего пешехода, который переходил с велосипедом дорогу в неположенном месте. От полученных травм мужчина скончался на месте. Он не был обозначен фликерами и находился в состоянии алкогольного опьянения.