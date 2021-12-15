Под Солигорском Hyundai сбил на пешеходном переходе 21-летнюю местную жительницу

Новости Беларуси. В Минской области за сутки произошло пять аварий. Из них четыре – с участием пешеходов и еще одно – со столкновением транспортных средств. Травмы получили пять человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Одно из происшествий случилось в городском поселке Красная Слобода в Солигорском районе. 45-летний водитель Hyundai двигался по улице Советской в направлении Тихомирова и сбил 21-летнюю местную жительницу. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина с травмами госпитализирована. Она не была обозначена световозвращающими элементами.