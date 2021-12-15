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Под Солигорском Hyundai сбил на пешеходном переходе 21-летнюю местную жительницу

15 декабря 2021 14:11
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Новости Беларуси. В Минской области за сутки произошло пять аварий. Из них четыре – с участием пешеходов и еще одно – со столкновением транспортных средств. Травмы получили пять человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Под Солигорском Hyundai сбил на пешеходном переходе 21-летнюю местную жительницу-1

Одно из происшествий случилось в городском поселке Красная Слобода в Солигорском районе. 45-летний водитель Hyundai двигался по улице Советской в направлении Тихомирова и сбил 21-летнюю местную жительницу. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина с травмами госпитализирована. Она не была обозначена световозвращающими элементами.  

Под Солигорском Hyundai сбил на пешеходном переходе 21-летнюю местную жительницу-4

Под Смолевичами на брестской трассе Ford врезался в фуру, пострадала 67-летняя пассажирка легковушки. Водитель авто двигался по трассе М1 со стороны Борисова в направлении Минска. Подъезжая к участку, где производились ремонтные работы, водитель начал перестраиваться в крайнюю правую полосу и врезался в фуру с полуприцепом. В результате аварии пассажирка с травмами госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.  

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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