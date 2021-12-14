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В Крупках 19-летний водитель совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу

14 декабря 2021 14:03
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Новости Беларуси. ДТП в Крупках. На улице Московской 19-летний водитель Citroen совершил наезд на 61-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Крупках 19-летний водитель совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу-1

С травмами она госпитализирована. Известно, что водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. По факту произошедшего проводится проверка.  

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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