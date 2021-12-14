В Крупках 19-летний водитель совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу

Новости Беларуси. ДТП в Крупках. На улице Московской 19-летний водитель Citroen совершил наезд на 61-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.