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Авария на 32-м километре МКАД. Водитель сбил пешехода

08 ноября 2021 13:49
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Новости Беларуси. В районе 32-го километра внешнего кольца МКАД произошло ДТП с участием пешехода. Он с травмами доставлен в больницу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Авария на 32-м километре МКАД. Водитель сбил пешехода-1

Авария случилась возле съезда на поселок Ярково. 55-летний водитель, управляя автомобилем Chrysler, сбил мужчину, который перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. С травмами он в больнице. Проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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