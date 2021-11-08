Авария на 32-м километре МКАД. Водитель сбил пешехода

Новости Беларуси. В районе 32-го километра внешнего кольца МКАД произошло ДТП с участием пешехода. Он с травмами доставлен в больницу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В районе 32-го километра внешнего кольца МКАД произошло ДТП с участием пешехода. Он с травмами доставлен в больницу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Авария случилась возле съезда на поселок Ярково. 55-летний водитель, управляя автомобилем Chrysler, сбил мужчину, который перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. С травмами он в больнице. Проводится проверка.