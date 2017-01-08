В Гомеле самолёт при посадке выехал за пределы полосы

Новости Беларуси. При совершении посадки в аэропорту Гомеля лёгкий двухмоторный самолёт бизнес-класса выехал за пределы взлётно-посадочной полосы.
К инциденту привело повреждение шины левой стойки шасси.
Воздушное судно, на борту которого находились три члена экипажа и четыре пассажира, ушло на 15 метров за пределы участка, подготовленного для посадки.
Пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вернули на взлетно-посадочную полосу, а затем и к месту стоянки, самолёт спасатели МЧС.