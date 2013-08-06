5-летний мальчик, которому оторвало руку стиральной машиной, идет на поправку после сложнейшей уникальной операции

Новости Беларуси. Реабилитация после сложнейшей травмы. Пятилетний белорусский мальчик, которому оторвало руку в стиральной машине, переведен из отделения интенсивной терапии и чувствует себя удовлетворительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Микрохирурги провели уникальную операцию, которая длилась около пяти часов. Травма была сложной, на второй руке также были множественные переломы. Кроме того, врачи редко сталкиваются с настолько высокой ампутацией - на уровне плеча. Такие сложные реплантации в Республиканском центре микрохирургии проводят две-три в год.

Как показывает практика, больше всего шансов на выздоровление именно у детей. Пострадавший мальчик в настоящее время проходит лечение. Обе руки в гипсе, однако врачам удалось восстановить все анатомические структуры.

Сергей Мечковский, исполняющий обязанности заведующего отделением Республиканского центра микрохирургии:

Ребенок проходит стандартный курс послеоперационного лечения. Рука его жизнеспособна. Говорить о том, в каком состоянии будет функция этой руки, что ждет этого ребенка в дальнейшем, пока, конечно, преждевременно. Процессы приживления идут в общем-то хорошо, все удачно, но процесс восстановления самой функции - это длительный период, это как минимум полгода, а то и больше. Конечно, надеемся, что у нашего Вани все будет хорошо. Он совершенно адаптировался в этих условиях. Он контактный, он чувствует себя удовлетворительно, он ходит на улицу. Абсолютно нормальный ребенок.