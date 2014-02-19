3 тонны кокаина и марихуаны найдены среди бананов и огурцов в одном из домов в Мексике

Новости Мексики. В мексиканском штате Синалоа изъяли рекордную партию наркотиков. В общей сложности три тонны кокаина и марихуаны были спрятаны среди бананов и огурцов, которые готовили к транспортировке. Груз обнаружили в домах, превращенных в склад наркоторговцев.

На территории Синалоа действует одноименный наркокартель, который возглавляет самый разыскиваемый преступник Мексики Хоакин Лоэра по прозвищу «Коротышка». В конце минувшей недели правоохранители задержали главу службы безопасности лидера бандитской группировки, однако самого главу картеля арестовать в очередной раз не удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.