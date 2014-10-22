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26 человек спасены при пожаре в Минском районе

22 октября 2014 11:14
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Новости Беларуси. 26 человек спасены при пожаре в Минском районе. Еще 8 эвакуированы. Возгорание произошло в многоквартирном доме в деревне Замосточье. На место сразу же выехали спасатели.

Как выяснилось, в общем коридоре на втором этаже загорелись старые вещи. Сильный дым фактически заблокировал жильцов шести квартир. Их пришлось эвакуировать.

Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Виновники происшествия сейчас устанавливаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар в доме # Фотофакт

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