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У 23-летнего жителя Бобруйска изъяли психотропные грибы

21 октября 2014 12:54
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Новости Беларуси. Молодой человек был задержан вблизи дома по переулку Затонному в Бобруйске.

Пресс-служба УВД Могилёвского областного исполнительного комитета:
Сотрудники милиции обнаружили у него и изъяли 0,314 гр. тела плодовых грибов. Указанные грибы содержат в своем составе псилоцибин, являющийся особо опасным психотропным веществом растительного происхождения. К слову, 0,1 гр. тела плодовых грибов по данным наркоконтроля УВД уже считается крупным весом. У парня было изъято в 3 раза больше.

За хранение наркотического средства молодому человеку грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, в прошлом году в Пинске ликвидировали целую нарколабораторию: «химик» сбывал психотропы любителям дискотек. В поле зрения оперативников владелец смертельного бизнеса попал осенью прошлого года. В ходе расследования выяснилось, что ингредиенты для изготовления амфетамина, так называемые прекурсоры, он привозил из России, а затем, уже на месте, занимался изготовлением наркотического вещества. Подробности этой истории вы узнаете из видео.

 

# происшествия # Наркотики

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