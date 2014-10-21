У 23-летнего жителя Бобруйска изъяли психотропные грибы

Новости Беларуси. Молодой человек был задержан вблизи дома по переулку Затонному в Бобруйске.

Пресс-служба УВД Могилёвского областного исполнительного комитета:

Сотрудники милиции обнаружили у него и изъяли 0,314 гр. тела плодовых грибов. Указанные грибы содержат в своем составе псилоцибин, являющийся особо опасным психотропным веществом растительного происхождения. К слову, 0,1 гр. тела плодовых грибов по данным наркоконтроля УВД уже считается крупным весом. У парня было изъято в 3 раза больше.

За хранение наркотического средства молодому человеку грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, в прошлом году в Пинске ликвидировали целую нарколабораторию: «химик» сбывал психотропы любителям дискотек. В поле зрения оперативников владелец смертельного бизнеса попал осенью прошлого года. В ходе расследования выяснилось, что ингредиенты для изготовления амфетамина, так называемые прекурсоры, он привозил из России, а затем, уже на месте, занимался изготовлением наркотического вещества. Подробности этой истории вы узнаете из видео.