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20-летний интернет-друг убедил 11-летнюю девочку убить свою мать

28 сентября 2023 06:39
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Новости Беларуси. В Минске 11-летняя девочка пыталась убить свою мать. Подробности рассказали в Следственном комитете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20-летний интернет-друг убедил 11-летнюю девочку убить свою мать-1

К совершению преступления несовершеннолетнюю подтолкнул 20-летний парень, знакомство с которым произошло в соцсетях. Там она указала возраст больше на четыре года и вела переписку на различные темы. Молодой человек продолжил и общение в интернете и действия сексуального характера даже после личного знакомства с матерью девочки.

20-летний интернет-друг убедил 11-летнюю девочку убить свою мать-4

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:
По версии следствия, фигурант стремился воплотить в жизнь свои низменные цели, но мысль о том, что мама девочки знает про него, не покидала. Тогда он предложил малолетней убить свою маму. На протяжении нескольких недель молодой человек подстрекал и убеждал девочку совершить преступление, в том числе предлагал различные способы. В марте этого года подросток согласилась. Она дождалась возвращения матери домой, подошла сзади и нанесла несколько ударов молотком по ее голове. Минчанка выбежала в подъезд и начала звать на помощь, благодаря чему ей была своевременно оказана квалифицированная помощь. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает. В ходе расследования допрошены обвиняемый, потерпевшая и свидетели. К материалам уголовного дела приобщены заключения экспертных исследований, проведенных специалистами Государственного комитета судебных экспертиз.

Молодой человек находится под стражей. Девочка возраста наступления уголовной ответственности не достигла.

# Криминал # происшествия # Фотофакт

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