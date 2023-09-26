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В Мядельском районе произошло ДТП с участием мотоцикла и трактора – два человека погибли

26 сентября 2023 13:32
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Новости Беларуси. В Мядельском районе в ДТП погибли два человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Мядельском районе произошло ДТП с участием мотоцикла и трактора – два человека погибли-1

Происшествие случилось на 160 километре автодороги Р28 Минск – Молодечно – Нарочь. 28-летний минчанин на мотоцикле при обгоне столкнулся с двигавшимся в попутном направлении трактором, за рулем которого находился 31-летний житель Нарочи.

В Мядельском районе произошло ДТП с участием мотоцикла и трактора – два человека погибли-4

В результате аварии водитель мотоцикла и его 26-летняя пассажир от полученных травм скончались на месте. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

# ДТП # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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