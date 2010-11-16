18-летние водители на BMW и Ford сбили людей на пешеходных переходах в Минске

Одно ДТП произошло на ул. Нестерова, другое — на пр. Победителей. Пешеходы госпитализированы. За рулем автомобилей находились 18-летние водители, получившие удостоверения в марте этого года, сообщает Минская ГАИ.

В пятницу на ул. Нестерова около 16:40 18-летний парень, управляя BMW, совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель сам решил доставить пострадавшую в медицинское учреждение, где находился до приезда работников милиции. У женщины ушиб затылка и перелом малой берцовой кости, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Онлайнер».

В субботу ночью еще один наезд на пешехода был совершен на проспекте Победителей. Недалеко от магазина «Соседи» Ford Escort сбил на пешеходном переходе мужчину. За рулем автомобиля также находился 18-летний водитель, получивший удостоверение в марте этого года. По предварительным данным, у пешехода перелом бедра, он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Онлайнер».