Жорес Алферов: Мы очень много должны делать вместе — Россия и Беларусь. И Беларусь здесь не младший брат

Собеседник ведущего программы «Неделя» Игоря Позняка — всемирно известный учёный, наш земляк, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов.

Довольно избитая фраза, которую любят использовать журналисты: «Бездарь пробьётся, а таланту нужно помочь». Вы тоже так считаете? Вам помогали?

Жорес Алферов: Я считаю, что мне на самом деле в жизни крупно везло. Во-первых, мне повезло при рождении — я родился у замечательных родителей. Мои мама и пап были великие люди. Они воспитали двух, по-моему, очень хороших сыновей. И мне очень везло на учителей. И очень повезло, когла меня распределили после окончания ЛЭТИ в Физико-технический институт имени Иоффе. Вот так везло и всё.

Вы учёный и человек государственный. Какая роль государства? Оно должно помогать молодым учёным, или они должны сами пробиваться?

Жорес Алферов: Я думаю, что белорусское государство делает в тех условиях, в которых оно находится, по сравнению с другими советскими республиками, очень много для поддержки науки и научно-технического потенциала. Многого оно не может делать, потому что в Беларуси нет нефти и газа, больших ресурсов. Но то, что Беларусь сохранила и развивает научно-технический потенциал и современную промышленность — это огромное достижение республики и политического руководства. Хотя сегодня это очень непросто.

Я думаю, что мы очень много должны делать вместе — Россия и Беларусь. И Беларусь здесь не младший брат, это полноправный партнёр.

Встречаясь на неделе с президентом, Вы обсуждали, каким бы образом ваше «Сколково» и наш Парк высоких технологий могли бы вместе взаимодействовать.

Жорес Алферов: Не только это, не только Парк высоких технологий. Институты Академии наук, вузовские лаборатории, создаваемые и развивающиеся в Беларуси промышленные компании. В Беларуси, на самом деле, физика была создана в значительной степени из Ленинграда. Но после этого оптика, люминесценция, лазерная физика получили очень большое развитие. И мы можем вместе работать, могут создаваться новые компании, в которых будут участвовать и белорусская сторона, и другие. Поэтому для меня лично важно, что Сколковский совет пройдёт в Минске для того, чтобы международная научная общественность, в том числе ведущие западные учёные, являющиеся членами нашего совета, увидели и белорусскую науку и технологии, и видели Минск и Беларусь, и вообще поняли, что очень многое, что говорится средствами массовой информации на западе про нашу Беларусь — враньё. Это одна сторона этого дела.

А вторая сторона этого дела — как вместе с белорусами создавать и новые компании, и как-то решать проблемы коммерциализации научных достижений вместе для обще пользы.

То есть, Вы считаете, что, чтобы путь идеи от её рождения до внедрения в практику прошёл быстрее, нужно объединиться?

Жорес Алферов: Конечно. И здесь мы должны учиться друг у друга, как это лучше сделать.

Беларусь сейчас собирается строить свою атомную станцию. Ваш взгляд на это как физика и как уроженца Беларуси?

Жорес Алферов: На ближайшее десятилетие правильно, что строится атомная станция. Но во второй половине века будет неважно, меньше у нас солнца или больше солнца — может создаваться единая энергетическая система. И в Европе всерьёз обсуждается проблема создания мощных солнечных электростанций в пустыне Сахара. Будущее за солнечной энергетикой. И никуда вы от этого не денетесь.

Нобелевский лауреат Жорес Алферов: То, что пишет западная пресса про нашу Беларусь, очень часто – сплошное вранье!

Новости Беларуси. 8 июня в белорусском Правительстве принимали белоруса, живущего и работающего в России, нобелевского лауреата, сопредседателя консультативно-научного совета «Сколково» Жореса Алферова. Правительство заинтересовано в создании отделения российского «Сколково» на территории Беларуси.

Жорес Алферов, академик, сопредседатель консультативно-научного совета «Сколково» (Россия):

Беларусь, в отличие от большинства постсоветских республик, постсоветских независимых государств, сохранила высокотехнологичные отрасли промышленности. Я считаю, очень важно, чтобы наши зарубежные коллеги реально посмотрели, как развивается белорусская наука, как развиваются технологии в Беларуси и увидели своими глазами, что то, что пишет западная пресса про нашу Беларусь, очень часто – сплошное вранье.

Сегодня международная пресса, с моей точки зрения, даёт искажённое представление о том, как идут дела в нашей Беларуси. Я хочу, чтобы зарубежные учёные увидели, что в Беларуси нормальная хорошая наука, в Беларуси развиваются новые технологии, в том числе самые современные. Пять перспективных направлений: энергетика и энергосбережение, информационные технологии, космические технологии, биомедицинские технологии и ядерные технологии. Беларусь может участвовать практически по всем этим направлениям.

С лауреатом Нобелевской премии Жоресом Алферовым встретился Александр Лукашенко. Давний друг Беларуси за вклад в развитие науки и белорусско-российских отношений Жорес Алферов награжден государственными наградами Беларуси – орденами Франциска Скорины и Дружбы народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Честно признаюсь, пристально за Вами наблюдаю. Передают Ваши выступления, заявления мои друзья. Вы тоже мой друг, и друг нашего народа. Я очень Вам благодарен за позицию. Даже, может, мы где-то оступились, может, где-то чуть-чуть не так повели себя – Вы бросаетесь в бой за белорусов.

Жорес Алферов:

Спасибо. Это естественно. Иначе и быть не может.

Но, Александр Григорьевич, я хочу Вам рассказать одну очень короткую историю. Несколько дней тому назад в мой академический университет пришел с визитом генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Эдди Шапиро. Он был послом Израиля в Беларуси. Он мне сказал, что Беларусь – замечательная страна. Он за время пребывания здесь ее полюбил. Он сказал такую фразу: «Это страна праведников». Я это запомнил. Я это буду использовать, потому что, действительно, наша республика, то, что перенес наш народ, наверное, досталось белорусам больше, чем кому бы то ни было.

Белорусскому лидеру Жорес Алферов подарил две книги. Одна из них написана им самим – это короткие рассказы о жизни и науке. Ученый занимается сейчас не только активной общественной, но и научной деятельностью.