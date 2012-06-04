За «пособничество Каддафи» белорусов посадили на 10 лет

Новости Ливии. Сегодня в Ливии завершился судебный процесс над гражданами Беларуси, России и Украины. Новые ливийские власти обвинили их в пособничестве убитому Муаммару Каддафи, мол, помогали ремонтировать технику для войск полковника. Ливийский суд приговорил трех белорусов и других фигурантов дела к 10 годам тюрьмы с исправительными работами. Один из россиян, которого обвиняют в координировании группы, приговорен к пожизненному заключению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство иностранных дел Беларуси будет делать все возможное для пересмотра судебного решения для белорусов в Ливии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Андрей Савиных, начальник управления информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Мы крайне обеспокоены вынесенным приговором и продолжаем настаивать на невиновности белорусских граждан. Будут использованы политические и правовые возможности для пересмотра этого судебного решения. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов обратился с просьбой о помощи к главе внешнеполитического ведомства Ливии. Белорусская консульская служба продолжает осуществлять консульский надзор за условиями содержания белорусских граждан.