Завтра на полигоне «Домановский» белорусские и российские военные будут отрабатывать отражение ударов средств воздушного нападения

Новости Беларуси. Оборонительные бои с условным противником белорусские и российские военные на «Западе-2017» продолжат и завтра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигонах «Борисовский» и «Осиповичский» подразделения будут тренировать разгром идущего в атаку врага, контрнаступление и восстановление позиций войск. К отработке операции будет привлечена артиллерия и авиация. На полигоне «Лепельский» развернутся учебно-боевые действия по уничтожению незаконных вооруженных формирований. Остальные подразделения будут нести боевое дежурство в назначенной зоне, а также отработают отражение ударов с воздуха на полигоне «Домановский».

Владимир Макаров, начальник управления информации – пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:

В настоящее время в ходе второго этапа учения командованием Военно-воздушных сил и войсками противововоздушной обороны отрабатываются вопросы по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника и организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах поставленных задач. Данные вопросы будут отработаны завтра на полигоне «Домановский»