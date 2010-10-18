Завершился визит Уго Чавеса в Беларусь

Сегодня утром борт №1 высокого гостя вылетел из национального аэропорта Минск. До отлёта стороны подписали 12 меморандумов, которые в ближайшее время превратятся в реальные контракты.

Документы касаются различных сфер экономики — от строительства жилых домов до машиностроения, сельского хозяйства и энергетики. В частности, в Боливарианской Республике белорусы намерены создать ряд предприятий, построить теплоэлектростанцию и пять агрогородков со всей инфраструктурой, включая предприятия по переработке сельхозпродукции.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Будет строиться ни один, а сразу пять агрогородков. На площади 7762 гектара будет поострен жилой поселок хорошего потребительского качества на 500 семей. Будет построено 5000 гектар пахотных земель — как сырьевая база для того, чтобы держать молочно-товарную ферму на 1100 голов. Будет построена птицефабрика, которая будет производить 6 тысяч тонн мяса птицы, и завод по переработке молока с молочно-товарной фермы — комплексное решение такого вопроса.

По пути в аэропорт Уго Чавес в действии оценил мощные белорусские тракторы. На поле работали энергонасыщенные машины.

Подписан документ о поставке такой техники в Боливарианскую Республику. Кроме того, венесуэльская сторона готова к партнёрству в сфере деревообработки, легкой промышленности и торговли. Продвигать белорусские товары в Венесуэле будет, в том числе, и торговый дом «Беларусь», строительство которого может начаться в ближайшее время.

В целом, визитом в нашу страну боливарианский лидер остался очень доволен. У трапа самолёта, он долго прощался с земляками и представителями правительства Беларуси, фотографируясь на память.