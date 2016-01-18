Заседание Высшего госсовета Союзного государства планируется провести в Минске в первом квартале 2016 года

Новости Беларуси. Заседание Высшего госсовета Союзного государства, первого в нынешнем году, планируется провести в Минске. Об этом сегодня, 18 января, шла речь на встрече Президента Александра Лукашенко с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Определены и вопросы повестки дня. Всего их больше десятка.

Повестка предстоящего заседания Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России будет включать 12 вопросов. Отношения двух стран по-прежнему на высоком уровне взаимодействия: от политики и экономики до социальной сферы и культуры. Союзное государство эти кооперационные связи только усиливает. В самое ближайшее время надо определиться с датой проведения Высшего госсовета.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Придется здесь активно поработать для того, чтобы значительно оживить нашу работу в Союзном государстве. Главный вопрос проведения Высшего госсовета. С президентом России мы оговаривали этот вопрос, договорились, что определимся в какое-то время, в первом квартале этого года. Думаю, что, наверное, можно было и в Минске запланировать проведение Высшего госсовета, потому что и высшие должностные лица России давно не были в Минске. Относительно, конечно, давно. Чаще мы бываем там. И, наверное, для Минска, для Беларуси это важно будет. В связи с этим, я думаю, уже продумывали вопросы, которые можно было внести на рассмотрение, в повестку дня. Давайте обсудим эти вопросы.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Постоянный комитет должен определиться с датой. Понимание того, что это в Минске должно пройти, есть, существует на российской стороне, поэтому, может быть, мы с вами просто обсудим возможные варианты, я потом проработаю, соответственно, с российской стороной.

Повестка предполагаемых к обсуждению вопросов охватывает все направления деятельности Союзного государства. Необходимо утвердить бюджет. Президент подведут итоги торгово-экономического сотрудничества за 2015-й. Обязательным пунктом стоят вопросы совместных действий Беларуси и России во внешней политике. Главным акцентом в общих программах может стать научно-техническое направление.

Григорий Рапота:

Чувствуем поддержку и с российской, и с белорусской стороны сделать больше акцента в нашем взаимодействии на научно-технической сфере. Во-первых, есть опыт работы в этой сфере через инструментарий программ Союзного государства. Чтобы было как можно больше наработок, которые могут быть внедрены в промышленность, как только будут для этого созданы и образуются более благоприятные экономические условия. Понимаете, то есть выходить на рынок уже с новым продуктом в более благоприятных условиях.

Планируется, что львиная доля бюджета пойдет на реализацию 40 союзных программ. На фоне разгорающегося в мире экономического кризиса, стремительно дешевеющей нефти, именно инновационный продукт и научный подход к решению проблем, способны снизить негативные воздействия на экономики стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.