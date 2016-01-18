Новости Беларуси. Разное гражданство, но равные права. Союз Беларуси и России — это возможность пользоваться на территории обеих стран одними условиями и оплатой труда, получать пенсии, стипендии и медицинскую помощь. Екатерина Жилянина, корреспондент СТВ, узнала, какими правами в социальной сфере могут воспользоваться граждане Союзного государства.

Где учиться, где работать и даже, где жить. Сегодня границы между Беларусью и Россией открыты во многих направлениях. Граждане Союзного государства, например, имеют равные права в области оплаты, условий и охраны труда. Елена кандидат юридических наук. По паспорту она гражданка России. Родилась в Москве, но уже 10 лет работает в Минске. Никаких проблем с трудоустройством не испытывала. Абсолютно такие же возможности, как и у белорусских коллег.

Елена Коннова, кандидат юридических наук:

Никаких вопросов в этой связи нет, единственное ограничение —нельзя на госслужбу, но это понятно обоснованно, в остальном никаких ограничений, вполне комфортно. Разницы никакой я не чувствую. И иностранным гражданином я себя не чувствую в плане соцобеспечения.

Вопрос трудового стажа и пенсионного обеспечения тоже решен в пользу правового равенства. В Беларуси 20 тысяч человек получают «российскую пенсию». То есть все эти люди в течение какого-то времени официально работали в соседней стране. Беларусь в Россию отправляет деньги на счета тысячи трехсот пенсионеров.

Елена Гоморова, начальник управления пенсионного законодательства Главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты:

Если человек у нас поехал, поработал в Российскую Федерацию. Значит, он будет получать две пенсии. Пенсию от Республики Беларусь и пенсию Российской Федерации за периоды работы в Российской Федерации. Российскую пенсию он будет получать в Республике Беларусь в белорусских рублях путем зачисления на его счет в банке.

Абсолютно все белорусы имеют право получить в России бесплатную экстренную помощь. Также как и россияне в Беларуси. Если вы официально работали в одном из союзных государств, то получите наравне с его гражданами и медицинское обслуживание. Уверенно чувствуют себя на просторах обеих стран и абитуриенты со студентами. Белорусские школьники могут поступать в российские вузы на бюджетные формы обучения. И получать стипендию. Точно также белорусские вузы выбирают россияне. Конечно, если они предпочитают бюджетную форму, им нужно сдать ЦТ. Денис и Надежда приехали с Камчатки. Школу закончили в России. Диплом получат в БГУ. И с белорусским образованием планируют вернуться работать на Родину. Кстати, практику проходят в России.

Денис Дроздов, студент Белорусского государственного университета:

Узнали, что можно с нашим аттестатом поступить. Закончил школу, по аттестату у меня хорошие оценки были, поступил. Этим летом проходил практику на Камчатке. Спокойно, без всяких каких-либо ограничений. На конкурсной основе можно устроиться на работу. С нашим дипломом спокойно принимают.

Конечно, многие вопросы национальным законодательствам двух стран еще предстоит решить. Но уже сегодня белорусы и россияне каждый день пользуются правами граждан Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.