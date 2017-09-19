«Запад-2017»: 19 сентября отработают отражение ударов с воздуха
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается совместное стратегическое учение «Запад-2017». 19 сентября войскам союзного государства предстоит отработать один из важнейших эпизодов маневров – отражение ударов с воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для этого на полигоне «Домановский» развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Оса». Стражам неба предстоит поразить мишени, имитирующие крылатые ракеты и вертолеты огневой поддержки. Кроме того, отражать атаки условного противника сегодня будут на «Борисовском» и «Осиповичском» полигонах. А на «Лепельском» развернутся действия по уничтожению незаконных военных формирований.
Владимир Макаров, начальник Управления информации – пресс-секретарь Главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:
Остальные подразделения выполнят задачи в соответствии с предназначением. Это несение боевого дежурства в назначенной зоне поражения в подразделениях ракетных войск, ведение воздушной разведки в районе ответственности расчетными беспилотных летательных аппаратов.
«Активная» фаза учения продлится до 20 сентября. Планируется, что 20 сентября наблюдать за одним из главных эпизодов «Запада-2017» будет Президент Беларуси. Со смотровой площадки «Борисовского» полигона глава государства оценит достигнутый уровень взаимодействия войск при ведении оборонительного боя. Кроме Александра Лукашенко ожидается присутствие представителей высшего командования Вооруженных Сил Российской Федерации, руководства Союзного государства, СНГ, ОДКБ, а также иностранных наблюдателей и дипломатов.