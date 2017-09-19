«Запад-2017»: 19 сентября отработают отражение ударов с воздуха

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается совместное стратегическое учение «Запад-2017». 19 сентября войскам союзного государства предстоит отработать один из важнейших эпизодов маневров – отражение ударов с воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого на полигоне «Домановский» развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Оса». Стражам неба предстоит поразить мишени, имитирующие крылатые ракеты и вертолеты огневой поддержки. Кроме того, отражать атаки условного противника сегодня будут на «Борисовском» и «Осиповичском» полигонах. А на «Лепельском» развернутся действия по уничтожению незаконных военных формирований.