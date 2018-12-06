Введение уголовного наказания за публичную реабилитацию нацизма рассмотрят в Палате представителей

Новости Беларуси. В Беларуси планируют усилить борьбу с пропагандой нацизма и экстремизма. Соответствующие поправки в законодательство 6 декабря рассмотрят в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси планируют усилить борьбу с пропагандой нацизма и экстремизма. Соответствующие поправки в законодательство 6 декабря рассмотрят в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди прочего предлагается ввести уголовную ответственность за умышленную публичную реабилитацию нацизма. Всего депутаты обсудят 10 документов. Они касаются аудиторской и дорожной деятельности, почтовой связи, экологии, а также использования атомной энергии в мирных целях.