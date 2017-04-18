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Парламентская делегация Китая встретится с руководством Беларуси 18 апреля

18 апреля 2017 06:45
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Новости Беларуси. 18 апреля продолжается визит парламентской делегации КНР во главе с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном в Беларусь.

Цель трехдневного визита – углубление политического диалога, межпарламентское сотрудничество и реализация совместных экономических и инвестиционных проектов.

Программа насыщенная: накануне гости провели переговоры в белорусском парламенте, также посетили индустриальный парк «Великий камень». Буквально несколько дней назад парк пополнился новым резидентом – был заложен камень будущего завода по выпуску белорусско-китайской спецтехники.

Также сейчас идет строительство четырех предприятий с восточным капиталом. 18 апреля парламентская делегация КНР встретится с руководством нашей страны.

# Беларусь-Китай

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