Визит делегации Судана в Минск: 29 августа пройдут переговоры в правительстве и парламенте Беларуси

Новости Беларуси. 29 августа в Минске продолжается визит официальной делегации Судана. Гости из африканской республики в белорусской столице проведут серию переговоров, в том числе в правительстве и парламенте, также посетят отечественные предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь прибыли руководители министерств нефти и газа, финансов и экономического планирования, центрального банка и представители деловых кругов Судана. Основное внимание во время переговоров стороны уделят ходу выполнения соглашений, достигнутых на высшем уровне по итогам визита Александра Лукашенко в Судан в январе 2017 года. Тогда стороны договорились об активном сотрудничестве в сфере геологоразведки и разработки недр, сельского хозяйства и промышленности.

Предполагается, что в ходе нынешнего визита будет подписан ряд документов, в том числе дорожная карта развития сотрудничества между нашей страной и Суданом.