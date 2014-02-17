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В Украине вступает в действие закон об амнистии - освободят более 200 человек

17 февраля 2014 08:17
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Новости Украины. В Украине вступает в действие закон об амнистии. От уголовной ответственности будут освобождены более 200 участников уличных акций, при условии, что протестующие покинут захваченные ими административные здания и уйдут с центральных улиц украинской столицы.

Накануне стало известно, что радикалы освободили областные администрации во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях, здание облсовета в Полтаве, а также мэрию Киева.

Но несмотря на наметившийся компромисс, полностью уходить с улиц демонстранты пока по-прежнему не собираются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Майдан в Киеве

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