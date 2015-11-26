В Санкт-Петербурге на парламентской ассамблее ОДКБ обсудят вопросы противодействия терроризму и экстремизму

Новости России. Вопросам обороны и безопасности. Парламентская ассамблея ОДКБ пройдет 26 ноября в Санкт-Петербурге. Среди основных тем – противодействие терроризму и экстремизму, предупреждение борьбы с организованной преступностью и коррупцией, приграничное сотрудничество в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Всего в программе семь проектов рекомендаций, направленных на сближение законодательств стран-участников ОДКБ. Кроме этого, на ассамблее будет рассмотрено предложение о создании реальной антитеррористической коалиции на Евразийском континенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.