В Киеве разобрана часть укреплений, освобождены мэрия столицы и здания обладминистраций

Новости Украины. Ситуация в Украине стабилизируется. Протестующие освободили мэрию Киева, а также областные администрации в Полтаве, Львове, Иваново-Франковске и Тернополе. Кроме того, они разобрали часть укреплений, которые мешали киевлянам свободно передвигаться по городу.

Таким образом они выполнили положения закона об амнистии, который был принят парламентом Украины в конце января. Согласно документу, радикалы до 17 февраля должны были освободить все захваченные административные здания в обмен на свободу задержанных.

Но говорить об освобождении всех зданий пока рано. На данный момент протестующие по-прежнему занимают Октябрьский дворец, Украинский дом и Дом профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.