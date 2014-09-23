В Беларуси у застройщика есть месяц, чтобы заселить жильцов в сданные дома

Новости Беларуси. Новые нормы в строительстве. Теперь у застройщика есть ровно месяц, чтобы заселить жильцов в построенные многоэтажки. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал премьер-министр Беларуси, и касается только тех, кто вовремя оплатил квадратные метры.

Персональная ответственность за исполнение распоряжения возложена на председателей облисполкомов и Мингорисполкома.

Координировать работу будет Министерство жилищно-коммунального хозяйства и государственный комитет по имуществу. Они должны ежемесячно предоставлять отчеты о заселении новостроек.

Александр Кручанов, первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Появилась проблема из-за того, что построенные жилые дома стоят и не заселяются. Есть несколько причин. Первое – это невыполнение своих договорных обязательств гражданами. То есть они свою часть средств, которую должны внести, не вносят.

Незаселенных домов по Минску к 15 числа – 17 домов. Которые частично сданы в мае, июне, июле, но они до сих пор не заселены. И в Минской области 10 жилых домов.