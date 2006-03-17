В Беларуси стабильная и спокойная предвыборная ситуация

Такое мнение высказали международные наблюдатели из Сербии. В интервью корреспонденту БЕЛТА вице-спикер парламента Сербии Гордана Поп-Лазич отметила, что она посетила несколько избирательных участков и наблюдала за ходом досрочного голосования, которое проходит спокойно, в деловой обстановке. Сербская представительница отметила тот факт, что на избирательных участках царит демократичная атмосфера, нет никаких проблем с получением необходимой информации для работы. Есть нормальное взаимодействие между наблюдателями и членами избирательных комиссий на участках. По мнению Горданы Поп-Лазич, стабильная политическая и социально-экономическая обстановка в Беларуси служит основанием для того, чтобы выборы прошли спокойно. Депутат парламента Сербии от сербской радикальной партии, депутат ПАСЕ Драган Тодорович считает, что досрочное голосование проходит в Минске в соответствии с национальным законодательством и европейскими стандартами. Он намерен посетить около 20 избирательных участков.