В Беларуси может появиться таджикский агрогородок

Об этом сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси Козидавлат Коимдодов, который принимал участие во встрече белорусских и таджикских парламентариев в Палате представителей Национального собрания в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.В настоящее время многие граждане Таджикистана работают на белорусской земле, выращивают овощи и фрукты, создают небольшие фермы по производству мясной продукции. "У нас очень много хороших специалистов в области сельского хозяйства, поэтому и появилась идея создать здесь свой агрогородок", - рассказал посол.