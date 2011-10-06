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В Беларуси может появиться таджикский агрогородок

06 октября 2011 13:34
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Об этом сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси Козидавлат Коимдодов, который принимал участие во встрече белорусских и таджикских парламентариев в Палате представителей Национального собрания в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.В настоящее время многие граждане Таджикистана работают на белорусской земле, выращивают овощи и фрукты, создают небольшие фермы по производству мясной продукции. "У нас очень много хороших специалистов в области сельского хозяйства, поэтому и появилась идея создать здесь свой агрогородок", - рассказал посол.
# Международное сотрудничество # Беларусь-Таджикистан

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