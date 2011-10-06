Генпрокуратура: Организация и проведение массовых мероприятий – «народных сходов»- является несанкционированным

Организаторы планируемого мероприятия были сегодня приглашены в Генпрокуратуру и предупреждены об ответственности в случае нарушения норм закона.

Павел Родионов, начальник управления по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Генпрокуратуры:

Генеральная прокуратура пришла к выводу, что проведение так называемых «народных сходов» регулируется законом «О массовых мероприятиях». Такие массовые мероприятия, «народные сходы», не получили соответствующего разрешения от местных органов власти. Учитывая это обстоятельство, организация и проведение массовых мероприятий – «народных сходов» - является несанкционированным.

Сегодня в Генеральной прокуратуре состоялась беседа с инициаторами акции В.Ивашкевичем и Г.Федыничем, где им разъяснено, что нормы закона "О местных и республиканских собраниях" на так называемый "Народны сход" не распространяются. Как пояснил Павел Родионов, для инициации проведения такого собрания необходимо 10% подписей населения, проживающего на данной территории, а организаторами акции, в частности в Минске, собраны только подписи жильцов нескольких подъездов домов в микрорайоне Серебрянка и домов, прилегающих к площади Бангалор.