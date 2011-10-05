Прямой эфир

Депутат Парламента Эстонской Республики: Бизнес-поле в Беларуси есть, оно защищено государством и здесь можно работать

05 октября 2011 13:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Перспективы сотрудничества двух государств обсуждали сегодня в Минске парламентарии из Эстонии и Беларуси. Делегация зарубежных гостей находится с трёхдневным визитом в нашей стране. Владимир Вельман, депутат Парламента Эстонской Республики, председатель депутатской группы по парламентским связям с Беларусью:
Наш интерес состоит в том, чтобы донести до наших потенциально заинтересованных в бизнесе в Беларуси предпринимателей то, что бизнес-поле есть, оно защищено государством и здесь можно работать. Мы хотим, чтобы наш политический разговорный уровень перешёл в практический уровень экономики и культуры, конечно.
# Беларусь-Эстония # Белоруссия

Другие новости рубрики

Все новости
05 октября 2011 07:59

На сутки жизнь в стране практически замрёт: встанет весь общественный транспорт, прервется железнодорожное, морское и воздушное сообщение

05 октября 2011 07:54

Российские журналисты с пресс-туром находятся в Гомельской области

04 октября 2011 09:01

Украинский боксер Виталий Кличко будет баллотироваться в президенты страны