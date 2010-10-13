Уго Чавес на этой неделе посетит Беларусь

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Венесуэлы в Беларуси. Главная цель прилета президента дружественной нам латиноамериканской страны — укрепление белорусско-венесуэльского торгово-экономического сотрудничества.

Последние пять лет Уго Чавес ежегодно посещает Беларусь, чтобы провести переговоры с Александром Лукашенко. Во время этих визитов президенты наших стран анализируют объемы товарооборота и выполнение совместных проектов. А их немало.

В Венесуэле отечественные специалисты добывают углеводородное сырье, строят жилые кварталы. В скором времени там откроется торговый дом Беларуси, а также сборочные производства тракторов и грузовиков.

Америко Диас Нуньес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Одна из областей сотрудничества между нашими странами достигнет своего апогея на этой неделе. Президент Уго Чавес прилетает в Беларусь. Отношения между нашими странами это отношения дружбы, помощи, товарищества и понимания