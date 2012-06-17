Президент Башкортостана: Мы помогаем в том, чтобы у нас люди могли читать белорусские книги, говорить на белорусском языке

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает президент Республики Башкортостан Российской Федерации Рустэм Хамитов.

Ровно две недели назад на этой же программе я общался с губернатором Новосибирской области. Тогда наш разговор мы начали с вопроса открытия прямого авиасообщения между Минском и Новосибирском. И так уж совпало, а, может, и не совпало, в тот момент, буквально на следующий день открыли тот самый рейс.

Ваш случай. Я так понимаю, тоже не хватает рейса между Минском и Уфой?

Рустэм Хамитов:

Встречаясь с президентом Республики Беларусь, Александром Григорьевичем Лукашенко, мы обсуждали и эту тему. Безусловно, нам нужен рейс, соединяющий Уфу и Минск. Дело в том, что нарастают наши экономические отношения, у нас много проектов. Собственно, мы хотели бы, чтобы наши специалисты могли спокойно летать в Минск, а минские специалисты прилетать в Республику Башкортостан. Кроме того, мы рассматриваем минский аэропорт как возможность транзита, в том числе в Европу, в другие страны мира.

В Башкортостане проживает, кажется, 12 тысяч белорусов. По нашим меркам, это целый райцентр.

Рустэм Хамитов:

Это так. Действительно, еще в конце XIX века приехали к нам люди из Беларуси. По разным причинам. Прежде всего, искали хорошие земли. Там, где можно жить, пахать, сеять, разводить животину. Собственно, у нас уже более сотни лет живут белорусы, живут очень хорошо, дружно. Сохранили исторические корни, традиции, язык. Сегодня мы помогаем в том, чтобы была воскресная школа, чтобы люди могли читать белорусские книги, говорить на белорусском языке. Такая работа ведется.

Вы сами обозначили сельскохозяйственную тему. Честно признаюсь, я сегодня весь день читал Ваш блог. Вы в одной из статей заметили, что почувствовали дефицит сельхозтехники именно в тот год, когда урожай у вас удался.

Рустэм Хамитов:

В ближайшее время Республику Башкортостан посетит группа специалистов из Минска, из центра, который занимается разработкой новой техники для сельского хозяйства. Мы составим обширную программу, которая будет предполагать не только покупку оборудования в Беларуси, но и совместное производство такой техники у нас в республике.

Мы договорились о том, что будем покупать в Беларуси завод по подготовке семян. Это очень интересное производство. У нас такого нет.

Башкортостан еще в Советском Союзе славился молочными производствами. И едва ли не лидирующее место занимал, может, и первое даже.

Рустэм Хамитов:

И так тоже было. И сегодня мы вместе с Республикой Татарстан сохраняем лидирующие позиции по производству молока в Российской Федерации. А Беларусь, мы знаем, производит около 6 млн т молока. Безусловно, это очень много. И хороший опыт работы, работы с современными технологиями в Беларуси есть. Этот опыт тоже будет востребован.

У нас есть замечательный проект «Умная ферма». Вас не интересует он?

Рустэм Хамитов:

Нас этот проект очень интересует. Будучи в центре механизации животноводства, сельского хозяйства договорились о том, что такую ферму, по аналогии с белоруской, мы будем строить в Башкортостане. Для нас это было бы хорошим примером, на который можно было бы учить многочисленные крестьянства нашей республики.

У Башкортостана и Беларуси действительно много общего. У нас есть лозунг «Купляйце беларускае», а у вас есть знаменитая фраза «Покупайте родное, потребляйте свое». То самое импортозамещение.

Рустэм Хамитов:

Безусловно. Дело в том, что я сам горячий сторонник наших продуктов питания. На своем столе никогда не держу каких-то заморских продуктов. В основном я питаюсь только нашей, башкирской продукцией. Она вкусная, она экологически чистая. Собственно говоря, я думаю, что и в Беларуси вы следуете этой же традиции.

Это же рынок. И, собственно говоря, мы все доходы направляем в бюджет, а затем строит дороги, школы. Нам каждая копеечка важна, и в том числе заработанная на продуктах питания, которые мы производим сами.

На встрече с президентом Лукашенко Вы заявили, что если будет схожий партнер на Западе, то преимущество будет у Беларуси. А почему?

Рустэм Хамитов:

Нас очень многое связывает. Я думаю, что даже в экономических отношениях нам важно показывать добрую волю по отношению друг к другу. И, собственно, если равнозначные продукты, то почему бы не покупать белорусское. Зная, что в случае необходимости легко можно получить документацию, уточнить параметры работы того или иного изделия, легко можно выйти на вопросы модернизации, допустим, какого-либо производства. Тем более белорусские партнеры предлагают нам очень комфортные условия. Они не требуют выполнения каких-то сложных условий, предлагают нам открытый, понятный, ясный диалог. Зачастую, приобретая оборудование западное, мы не знаем как оно устроено, не имеем доступа к технической документации, к основным производственным секретам.

Также мы говорим на одном языке. Наш менталитет схож. В конце концов, люди моего поколения, по крайней мере, вышли из одной страны, родились в одной стране. Мы очень близки. И, собственно говоря, эта близость, безусловно, по-настоящему должна работать, в том числе и в экономике.

Вы в Минск приехали из Москвы, где встречались с Путиным. И на этой встрече, и на встрече с Александром Лукашенко Вы были в похожих галстуках. А галстук в политике – это вещь весьма говорящая. А вот о чем это говорит?

Рустэм Хамитов:

Это говорит о стабильности, прежде всего. Говорит о том, что мы являемся приверженцами такого спокойного разумного курса. Курса, который направлен прежде всего на стабильность у нас в стране.

Я высоко ценю усилия, которые прилагает руководство страны, Российской Федерации, к тому, чтобы ситуация была стабильной и не раскачивалась политическая ситуация.

Еесть ряд людей, думающих прямопротивоположно. У нас 12 июня, тем не менее, в Москве были большие выступления оппозиции, но они уже прошли в более спокойном режиме, потому что своевременно было изменено законодательство в части наказания тех, кто призывает к насильственному изменению государственного строя, кто ведет себя неподобающим образом. И это ужесточение или усиление, скажем так, ответственности за возможные правонарушения привело к тому, что эти выступления носят спокойный, более ровный характер.

По поводу Ваших увлечений. Книги и музыку пока оставим за скобками. Спелеология, сплавы по рекам – Вы ведете достаточно активный образ жизни. И на встрече с нашим президентом, я знаю, Вы пригласили его на предстоящий ваш молодежный чемпионат мира по хоккею.

Рустэм Хамитов:

Это будут большие соревнования. 35-40 стран мира примут участие в них. И команда Беларуси, я думаю, получит очень теплый и хороший прием у нас в Уфе.

Я знаю, что Вы по основному своему образованию являетесь специалистом двигательных аппаратов. То есть человек, который имеет непосредственное отношение к авиации. Так, может, Вы могли бы пролобировать тот самый рейс между Минской и Уфой.

Рустэм Хамитов:

Собственно говоря, я этим и занимаюсь. Я хочу, чтобы Уфа была соединена со многими столицами разных стран, в том числе, конечно, и Беларуси, авиационными рейсами. Я надеюсь в следующий раз прилететь регулярным рейсом в Минск. Это будет очень хороший шаг вперед.