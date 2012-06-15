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Лукашенко назначил нового руководителя «Гранита»

15 июня 2012 15:10
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко  назначил 15 июня новых руководителей на трех  белорусских предприятиях - «Граните», «Белорусском цементном заводе» и  могилевской «Строммашине».

Эдуард Гаврилкович, генеральный директор РУПП «Гранит»:
Даны были поручения по дальнейшему росту заработной платы. Что касается развития предприятия, в настоящий момент разрабатывается  проект разработки Ситницкого месторождения. Предприятие работает стабильно. Выпуск продукции по маю, в частности, превышает выпуск мая месяца прошлого года.

# Государственная политика # Отставки и назначения в Беларуси

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