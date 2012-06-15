Лукашенко назначил нового руководителя «Гранита»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко назначил 15 июня новых руководителей на трех белорусских предприятиях - «Граните», «Белорусском цементном заводе» и могилевской «Строммашине».

Эдуард Гаврилкович, генеральный директор РУПП «Гранит»:

Даны были поручения по дальнейшему росту заработной платы. Что касается развития предприятия, в настоящий момент разрабатывается проект разработки Ситницкого месторождения. Предприятие работает стабильно. Выпуск продукции по маю, в частности, превышает выпуск мая месяца прошлого года.