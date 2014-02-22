Страшные киевские события столетней давности, описанные Булгаковым в «Белой гвардии», сегодня – вновь жестокая реальность

Олимпийское настроение серьезно подточили кровавые события в Украине. Горнолыжница из этой страны отказалась участвовать в соревнованиях и покинула Сочи, но траурные повязки украинским олимпийцам носить не разрешили, поскольку Олимпийская хартия не позволяет бросать тень на олимпийское настроение. А над Украиной нависла настоящая тень гражданской войны. За несколько дней – десятки погибших. И даже не рискну назвать цифру на этот час, потому что количество убитых постоянно растет буквально и точных данных ни у кого нет. В Киеве в эти дни царит неразбериха, в магазинах наблюдался хапун, на заправках – давка.

В эти дни на Андреевском спуске необычно пустынно и от этого даже жутко. Возможно, именно таким видел это место Михаил Булгаков и таким описал его в своем романе «Белая гвардия». Вот за этими дверьми Елена Турбина, прислушиваясь к каждому шороху, ждала своих братьев – Алексея и Николку. Сегодня двери также наглухо закрыты. Внутри здания – только сторож. Сказал, музей закрыт до особого распоряжения.

Страшные события столетней давности, описанные классиком, сегодня – вновь жестокая реальность. В Киеве стреляют, взрывают, убивают.

Ирина Беляева, конечно, не Елена Турбина. Она кандидат наук и коренная киевлянка. Но трагедия разворачивается прямо под ее окнами. Последние новости, как сводки с фронта, обсуждает с соседками, такими же заложницами ситуации.

Ирина Беляева, жительница Киева:

На площади Независимости идет бой всю ночь. Это Янукович сказал, что перемирие, потому что переговоры оппозиции. Я не знаю. Ну, помогите!

У кого просить помощи, женщины уже не знают. Во вторник они пережили третий виток напряженности. Мирная акция в то утро начиналась как это уже было не раз: демонстранты направились к Верховной Раде, по пути вступили в контакт с правоохранителями и начался ад, который западные СМИ поспешили назвать «Черным днем Европы». Почти три десятка погибших, каждый третий – милиционер, среди жертв – журналист и иностранные граждане.

Ирина Беляева, жительница Киева:

Вчера убили журналиста. Он просто сфотографировал из машины, он ехал домой. Корреспондент газеты «Вести». Его вытащили, избили и застрелили.

В ночь на среду центр Киева в прямом смысле слова пылал. Почти восемь часов силовики пытались очистить Майдан от митингующих. Огненная стена из горящих баррикад и град коктейлей Молотова останавливали одну атаку за другой. К полуночи пылали не только баррикады: горел палаточный городок и даже Дом профсоюзов.

Какой ад здесь творился той ночью, описывать не нужно. Картинка говорит сама за себя. Сейчас ищут возможные останки людей, которые здесь были той ночью.

Ирина Беляева, жительница Киева:

Среди этого хаоса должны быть какие-то останки. Мы должны обойти полностью все и обнаружить хотя бы останки. Хотя бы похоронить по-человечески.

Казалось бы, после такой трагедии противоборствующие стороны просто обязаны договориться, не проливая больше ни капли крови. Но не тут-то было. Пожар Майдана уже перекинулся на всю Украину. На востоке запылали офисы оппозиционных партий, на западе и в центре страны – Партии регионов и коммунистов. В ряде областей захвачены не только местные администрации, но и здания прокуратуры, отделов милиции и даже СБУ. События четверга превзошли все, что было до этого.

Обе стороны официально заявили: огонь на поражение ведут снайперы. Число жертв росло поминутно. Официально, к концу дня оно достигло 77 человек, 16 из них – правоохранители. За жизнь милиционеров и митингующих боролись одни и те же врачи – непримиримых врагов примирили операционные столы.

Врач:

Ранения в основном огнестрельные: голова, грудь, живот.

Пока на Майдане шел бой, а медики боролись за человеческие жизни вне зависимости от их политических взглядов, рядовые киевляне вдруг осознали, что их город окончательно погружается в хаос.

В четверг, который еще накануне был объявлен днем скорби, людей отпустили домой еще до обеда. При этом долгий путь в наземном транспорте многие удлинили еще и стоянием в бесконечных очередях. В продуктовых магазинах люди скупали сахар, муку, крупу, макароны, соль и спички – все по старой военной привычке.

Жительница Киева:

Когда в стране происходят такие явления, возникает такое же явления, как паника.

Официальные лица молчали. А люди раскручивали маховик паники на полную. Следом за продуктовыми магазинами очереди выросли и на бензоколонках.

Житель Киева:

Кто знает, что завтра будет. Введут какое-то положение – и ни жить, ни работать нельзя будет.

Мосты в четверг так и не перекрыли. И даже наоборот произошло то, чего никто не ожидал: вдруг заработало метро. В Верховной Раде собрались депутаты и постарались принять хоть что-то, что снизит градус противостояния. А президент Янукович и представители оппозиции при посредничестве дипломатов из России и Европы приступили к конструктивному диалогу. Однако разогретую до предела страну охладить одними политическими заявлениями было уже невозможно. В регионах продолжились погромы. Уничтожены десятки памятников вождю мирового пролетариата.

Рекорды украинцы ставили не только по вандализму. За одни только сутки люди сняли в банкоматах два миллиарда гривен. Сумма беспрецедентная. На фоне падения курса национальной валюты тревожные ожидания украинцев вполне понятны.

На фоне политических беспорядков, порой граничащих с откровенным криминалом, трудно сказать о росте реальной преступности. Но то, что он есть, безусловно. Взять хотя бы уже нашумевший случай нападения на автобус с белорусскими туристами. Неизвестные в масках стреляли в автомобиль с мирными людьми. Ранен водитель. Понять на украинских дорогах где митингующие, а где просто бандиты – нереально. Блок-посты из покрышек и грузовиков в эти дни может соорудить на трассе кто угодно.

Кирилл Рубанов, водитель:

Они пробили радиатор, машина задымилась. Когда я уже выскочил, увидели, что у меня оторван рукав. Я от них еще бежал до заправки метров 500.

Алексей Беляев, политолог:

В условиях безвластия каждый человек, обладающий оружием, каждый человек, обладающий каким-то влиянием, он представляет из себя маленькую местную власть. То есть, по сути, такая анархия приводит к тому, что сила становится единственным аргументом.

Похоже, что в утопию возможности все решить одним только подписанием мирного договора в какой-то момент поверили даже оппозиционные лидеры. Однако уже в пятницу вечером, несмотря ни на какие достигнутые политиками договоренности, представители «Правого сектора» заявили о том, что их война не окончена.