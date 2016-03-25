Совещание у Президента: оптимальный вариант повышения пенсионного возраста – на 3 года

Новости Беларуси. В Беларуси будут поэтапно повышать пенсионный возраст. Для женщин он составит 58 лет, для мужчин – 63 года. Такой вариант из предложенных признан наиболее оптимальным и мягким.

На встрече у Президента сегодня обсуждали грядущие пенсионные преобразования. Увеличивать пенсионный порог будут постепенно. Каждый год на 6 месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это вынужденный шаг. С каждым годом в Беларуси пенсионеров становится больше. При этом количество трудоспособного населения снижается. Результат такого дисбаланса может привести к значительной экономической нагрузке и к снижению пенсионных выплат. Такой ситуации допустить нельзя, отметил Александр Лукашенко. В то же время в стране не должно возникнуть проблем с трудоустройством.

Глава государства еще раз напомнил участникам совещания, что в 2016 в Беларуси должны создать 50 тысяч новых рабочих мест. Это задача максимум. Эксперты подсчитали, что 28 тысяч будет достаточно для устранения возможного дисбаланса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается позиции нашего общества. Я вам уже говорил, что я очень внимательно наблюдаю за обсуждениями, рассуждениями людей. Мы очень аккуратно измеряем настроения общества. Должен сказать, что сегодня уже большинство нашего населения согласны на повышение пенсионного возраста. Я не говорю о том, нравится кому-то, не нравится. Даже те, кому не нравится, наконец, поняли, что рано или поздно мы эту проблему должны решать. И время решения этой проблемы пришло.

Но я благодарен и нашим пенсионерам, которые, неудивительно – я уже говорил в прошлый раз, – были против этих шагов, но когда людям разъяснили, в чем суть и как мы намерены действовать, в принципе, и пенсионеры приняли. Кого, вроде, и не касается этот вопрос. Молодежь наша – просто молодцы! Понимая то, что это коснется их, прежде всего, работающих, тем не менее спокойно восприняли эти предложения. Я не говорю, что это нравится. Еще раз подчеркиваю. Но бывает, что не нравится, но никуда не денешься, к этому надо идти. Мы уже об этом не единожды говорили. Это по пенсионному возрасту.

Что касается второго глобального вопроса пенсионной системы: солидарной, распределительной, или же накопительной. Люди приняли также наше предложение, что уходить от этого не надо, должна быть солидарная, распределительная система пенсий, как это у нас сейчас существует, и на добровольной основе накопительная система, что у нас не запрещено и законодательно определено. Разрешить накопительную систему в добровольном порядке. И мы, таким образом, потихоньку, если будет складываться ситуация, можем прийти к накопительной пенсии, так, как это принято в развитых западных государствах, или отказаться от нее, если нам это не подойдет, оставив ту же солидарную систему. То есть мы не уничтожаем то, что работает сегодня. В то же время обращаем внимание и даем развитие в нашей стране новой системе. Хотя она не так нова, как некоторым кажется.

Что касается других вопросов, мотивации этих вопросов. Я очень доволен, что люди со мной согласились, что эту проблему надо решать сегодня, главным образом потому, что ее нельзя оставлять нашим детям. Во-вторых, люди понимают, что сегодня число пенсионеров при таком пенсионном возрасте, как у нас, растет значительно большими темпами, нежели остается работающих людей. В силу ситуации, которая складывается, пенсионный фонд у нас не растет, и нам уже сегодня из бюджета приходится финансировать пенсионный фонд. Это никуда не годно. Мы таким образом забираем у врачей, учителей, военных и так далее определенные средства, не развиваем государственные и прочие программы, отдавая деньги на то, чтобы поддержать пенсионеров. Это плохо. В то же время понимаем, что уменьшить пенсии нельзя. Так же, как и нельзя увеличить налоги или социальные взносы, платежи в эти социальные фонды. Это тоже не путь. Как бы мы не хотели, если мы вводим новации в пенсионную систему с будущего года, так или иначе встанет вопрос по рабочим местам. Немножко увеличится число работающих людей, они должны быть заняты, и мы к этому должны быть готовы. У нас остался почти год. Мы приняли соответствующие решения по создания новых рабочих мест. Имейте в виду, что это железное решение Президента – 50 и больше тысяч рабочих мест. Они должны быть созданы для того, чтобы мы не опостылели, как в народе говорят, перед людьми с января будущего года. Ибо нам люди скажут: что же вы нам продлили пенсионный возраст, а работы нет. Вот этого быть не должно.

Вопрос повышения пенсионного возраста активно обсуждали и простые белорусы, и экспертное сообщество. С экономической точки зрения, наиболее выгодным был вариант повышения для женщин до 60, для мужчин до 63 лет. Но учитывая дополнительную социальную нагрузку на женщин, глава государства принял решение о введение наиболее мягкого варианта реформы.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Пятилетка, которая начинается с 2017 года, особенная. Потому что будет выходить на пенсию гораздо больше людей, чем обычно. Если обычно входит у нас в пенсионную систему, получает право на пенсию где-то 110-120 тысяч, то сейчас это будет 130-140 тысяч. Одновременно с этим людей, которые пополнят трудоспособные ряды, количество резко уменьшится. У нас трудоспособный возраст – с 16 лет. Это как раз те дети, которые родились в 90-е годы. Поэтому чрезвычайно важно для того, чтобы была стабильная обстановка в государстве, сохранить когорту трудоспособного населения.