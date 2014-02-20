Собственный корреспондент СТВ из Киева: 60 погибших, до 350 в крайне тяжёлом состоянии; со своих позиций исчезли военные и милиция

Новости Украины. День траура по погибшим в Украине стал сегодня по-настоящему чёрным. Вопреки объявленному властями и лидерами оппозиции перемирию, боевые отряды протестующих с самого утра начали наступление на позиции правоохранителей на границах Майдана. При этом обе стороны заявили о ведении на территории центра Киева снайперского огня. Только по официально подтвержденной информации число погибших за эти дни достигло уже 35 человек, счёт раненных идёт на сотни, впрочем точных цифр пока нет. Таким образом, фактически ультиматум властям выдвинули не только радикально настроенные участники протестов, но и прибывшие в Киев министры иностранных дел Польши, Германии, Франции. С подробностями из Киева для программы Новости «24 часа» на СТВ сообщает собственный корреспондент.

Александр Добриян, корреспондент СТВ (Киев):

День скорби в Украине только приумножил скорбь. В 9 утра радикально настроенные бойцы правого сектора начали полномасштабное наступление на позиции правоохранителей. В течении нескольких часов им удалось отвоевать ранее оставленные позиции на улице Грушевского, захватить Октябрьский дворец и гостиницу Украина. Практически одновременно с началом боевых действий стали поступать сведения о новых человеческих жертвах.

Успехи активистов Евромайдана, если их, конечно, можно так назвать, дались слишком дорогой ценой. К концу дня заговорили о 60 погибших. Огнестрельное оружие правительственные силы сегодня уже использовали практически открыто. Медицинская служба Майдана не справлялась с наплывом тяжело раненых людей.

В больницы Киева поступили сотни людей, до 350 только в крайне тяжёлом состоянии. Жертвы есть и среди правительственных сил. Во второй половине дня руководство украинской милиции заявило во всеуслышание: милиционерам и солдатам внутренней службы выдано боевое оружие и дано разрешение применять его в случае необходимости. А тем временем в Киеве начался настоящий ажиотаж. Вчера заговорили о дефиците продуктов, сегодня люди бросились запасаться.

Весь день официальные власти молчали. Вели переговоры с иностранными дипломатами и молчали. Тем временем, радикальные участники протестов впервые самостоятельно озвучили свои требования. Показав окончательную неподконтрольность лидерам оппозиции, они выступили с обращением к президенту Виктору Януковичу. «Правый сектор» пообещал остановить насилие в обмен на сокращение полномочий главы государства. Реакции на это обращение пока нет. А вот реакция на слух о закрытии мостов и дорог появилась мгновенно: на всех бензоколонках города выросли огромные очереди. Люди запасаются топливом. Работающих в центре Киева, сегодня отпустили домой ещё до обеда. Везде звучит призыв оставаться дома, не выходить из квартир. И действительно - к вечеру на улицах стало очень немноголюдно. И что самое странное - со своих позиций куда-то исчезли даже военные и милиция. Что происходит сейчас в Киеве понять крайне сложно.