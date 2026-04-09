Лукашенко назначил нового вице-премьера по вопросам строительства, транспорта и ЖКХ

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Александра Терехова заместителем премьер-министра. Он будет курировать вопросы строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Терехов ранее возглавлял «Минскстрой» и Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Глава государства отметил его опыт и подчеркнул, что он был выбран среди кандидатов за его практические знания и управленческие навыки.

«Очень важный вопрос для нас – это дороги. Мы транзитная страна. И почти у каждого по одному-два автомобиля, в каждой семье. Да и не только личный транспорт. Короче, все на колесах. И строительство. Много будем строить жилья. Если мы сокращаемся в Минске, это не значит, что мы не будем в спутниках строить жилье, будем строить арендное жилье», – сказал белорусский лидер.

Фото: president.gov.by