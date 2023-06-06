Рыбаков о выборах в СБ ООН: страны принуждали голосовать за Словению

Политический заказ коллективного Запада выполнен. Место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы займет Словения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам тайного голосования она набрала 153 голоса. В поддержку Беларуси высказались 38 стран. Подробности.
Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН:
Предвыборная кампания проходила в чрезвычайно сложных условиях, под очень большим давлением со стороны коллективного Запада, которое ощущали и мы, и те государства, которые сегодня голосовали. Мы абсолютно точно знаем факты принуждения голосования за Словению, потому что стране конкретной просто говорилось: если вы проголосуете за Беларусь, мы отрежем вам полностью финансирование. Финансирование на проекты развития, финансирование по линии технической помощи и так далее. Нас активно отговаривали на любом из этапов снять свою кандидатуру в пользу Словении, чего мы не делали. Я считаю, что тот путь, который мы прошли, очень полезен, потому что это один из редких случаев, когда процесс не менее важен, чем результат. Мы провели огромное количество встреч с представителями самых разных стран, в ходе которых нам удалось довести правдивую информацию о ситуации в Беларуси, о нашем отношении к региональным проблемам, глобальным проблемам.
Ситуация показательна и, несомненно, заставит многие государства задуматься о том, что их лишили суверенного права выбора, вынудив голосовать против Беларуси. Что касается нашей страны, мы продолжим занимать конкретные позиции, исходя из своих национальных интересов, подчеркнул Валентин Рыбаков.
МИД: неизбрание Беларуси в Совбез ООН не снизит нашу активность в организации. Читайте здесь.