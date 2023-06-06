Рыбаков о выборах в СБ ООН: страны принуждали голосовать за Словению

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН:

Предвыборная кампания проходила в чрезвычайно сложных условиях, под очень большим давлением со стороны коллективного Запада, которое ощущали и мы, и те государства, которые сегодня голосовали. Мы абсолютно точно знаем факты принуждения голосования за Словению, потому что стране конкретной просто говорилось: если вы проголосуете за Беларусь, мы отрежем вам полностью финансирование. Финансирование на проекты развития, финансирование по линии технической помощи и так далее. Нас активно отговаривали на любом из этапов снять свою кандидатуру в пользу Словении, чего мы не делали. Я считаю, что тот путь, который мы прошли, очень полезен, потому что это один из редких случаев, когда процесс не менее важен, чем результат. Мы провели огромное количество встреч с представителями самых разных стран, в ходе которых нам удалось довести правдивую информацию о ситуации в Беларуси, о нашем отношении к региональным проблемам, глобальным проблемам.

Ситуация показательна и, несомненно, заставит многие государства задуматься о том, что их лишили суверенного права выбора, вынудив голосовать против Беларуси. Что касается нашей страны, мы продолжим занимать конкретные позиции, исходя из своих национальных интересов, подчеркнул Валентин Рыбаков.