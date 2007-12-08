Продолжается официальный визит Александра Лукашенко в Венесуэлу

Сегодня Президенты Беларуси и Венесуэлы примут участие в торжественной церемонии открытия совместного предприятия по добыче нефти на месторождении Гуара Эстэ.

Запланировано также подписание ряда важных двухсторонних документов. Накануне лидеры двух стран заявили о том, что белорусско-венесуэльский альянс носит стратегический характер. Визит Александра Лукашенко начался с традиционного церемониала возложения цветов к национальному пантеону с останками Симона Боливара. Финальный аккорд церемонии - гимны двух стран.

Основным политическим событием минувшего дня стали переговоры глав государств в резиденции Мирофлорес. Это четвертая встреча лидеров двух стран за полтора года. Венесуэла является одним из наиболее последовательных политических союзников Беларуси. Александр Лукашенко и Уго Чавес намерены развивать совместные торгово-экономические проекты.

Об экономическом сотрудничестве лидеры двух стран говорили и на открытии национальной выставки Беларуси. На форуме представлено 216 наших производителей. Многочисленных посетителей выставки президенты приветствовали с площадки белорусского "Белаза".

Авторитет и влияние Венесуэлы в Латинской Америке и Движении неприсоединения могут способствовать более активному продвижению интересов Беларуси в других странах региона. Такое мнение высказал Александр Лукашенко.

