От стратегического партнерства - к стратегическому альянсу

Беларусь и Венесуэла наметили глобальные планы на взаимное сотрудничество.

Более 10 направлений в энергетике, нефте-газовой промышленности, науке, образовании, строительстве - это лишь малая часть взаимного интереса Минска и Каракаса.

Один из конкретных примеров, уже удачно реализованных - совместное белорусско-венесуэльское предприятие по добыче нефти в долине реки Ориноко. И уже на завтра намечена торжественная церемония открытия СП.

Само предприятие находится в штате Ансоатеги, куда Александр Лукашенко и Уго Чавес намерены прибыть на самолете. Минск и Каракас планируют, что в рамках этого совместного проекта уже в будущем году Беларусь добудет около 1 миллиона тонн нефти, которую собирается реализовывать через венесуэльские компании в третьи страны.

Беларусь рассматривает Венесуэлу как стратегического партнера в Латинской Америке. Между двумя странами подписано свыше 70 документов, заключены контракты на сумму порядка 650 миллионов долларов.

Вслед за белорусскими энергетиками, в Венесуэлу отправились и наши ученые. Научные разработки белорусов заинтересовали коллег в Каракасе. В несколько миллионов долларов оценивается стоимость контрактов между Академиями наук 2-х стран.

Создание совместных предприятий по сейсморазведке, добыче нефти. Поставка в Венесуэлу белорусской техники, организация на венесуэльской территории сборочных производств МАЗ, МТЗ, БелАЗ.

Еще один аспект взаимного интереса - строительная сфера. К примеру, белорусами уже разработана документация по строительству города-спутника в 60 километрах от Каракаса, планируется участие наших специалистов в реконструкции жилого района и в самой столице. Скорее всего, в Венесуэле еще появится и СП по производству стройматериалов.

В августе 2007 года в Венесуэлу отгружена первая партия тракторов "Беларусь", в сентябре подписан контракт на поставку 3-х десятков 30-тонных карьерных самосвалов "БелАЗ". И вся эта техника будет представлена на Национальной выставке Республики Беларусь в Венесуэле. К слову, о важности события говорит тот факт, что открытие Национальной выставки транслировалось в прямом эфире по всем местным телеканалам.